In Italia il BenQ GS50, il videoproiettore portatile con audio Bluetooth a 2.1 canali

BenQ ha annunciato il lancio in Italia del GS50, il primo videoproiettore portatile smart da esterno con audio Bluetooth a 2.1 canali, in grado di garantire bassi extra, dettagli nitidi, effetti sonori profondi, colori autentici e contrasto vivido.

Il videoproiettore vanta un sistema audio a 2.1 canali, con driver di gamma alta e media separati e woofer dedicato per bassi risonanti, che conferiscono così a film e video una vera e propria consistenza cinematografica. E' inoltre presente anche la funzionalità Cinema, Gioco, Sport e Musica, ma il GS50 funziona perfettamente anche come altoparlante Bluetooth portatile alimentato a batteria per l'ascolto della musica.

Il proiettore è completamente senza fili ed integra Android TV per l'accesso istantaneo a Google Play e le app di streaming live, oltre a film, spettacoli, sport e giochi.

Basati sul CinematicColor, il BenQ GS50 gestisce colori vividi anche grazie alla gamma colori Rec 709, a cui si aggiungono la risoluzione Full HD 1080p ed una luminosità di 500 ANSI Lumen con HDR. E' inoltre resistente agli spruzzi d'acqua grazie alla certificazione IPX2.

"Il nuovo GS50 offre un'esperienza cinematografica all-in-one significativa, combinando lo streaming wireless di Android TV e un potente audio multicanale Bluetooth a un’elevata mobilità e a una connettività versatile", afferma Steve Chu, Presidente di BenQ Europe. “Consente di integrare stili di vita diversi, coprendo l'uso sia interno che esterno. Questo nuovo proiettore dà alle famiglie l’occasione per scoprire nuovi modi per godersi l'intrattenimento e la musica senza compromessi”.