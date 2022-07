L'Italia tra blockchain e Intelligenza Artificiale: stanziati 45 milioni

Mentre ad Alassio nasce la prima GameChain City, un metaverso urbano tra blockchain e NFT, anche il Governo del Belpaese non resta a guardare e continua a spingere verso i settori più interessanti dell'innovazione tecnologica.

Un nuovo decreto, pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico, mira proprio alla blockchain e all'Intelligenza Artificiale, due ambiti di sviluppo che fra tutti si sono distinti negli ultimi anni in termini di potenzialità.

In particolare, il MiSE ha reso note le modalità e i termini da rispettare per presentare le domande di richiesta di finanziamenti dal Fondo per lo sviluppo relativo al programma transizione 4.0. I fondi stanziati inizialmente dal Ministero sono pari a ben 45 milioni di euro e serviranno a finanziare non solo la ricerca ma anche imprese ed enti, con spese e costi che verranno agevolati per cifre non inferiori ai 500.000 euro e non superiori ai 2.000.000 euro per i seguenti settori:

industria e manifatturiero

sistema educativo

agroalimentare

salute

ambiente ed infrastrutture

cultura e turismo

logistica e mobilità

sicurezza e tecnologie dell’informazione

aerospazio

Le domande potranno essere inviate a partire dal 21 settembre 2022. Inoltre, già dal 14 settembre verrà avviata una fase di precompilazione delle domande per inserire la documentazione necessaria online e portarsi avanti con la pratica.

Grande entusiasmo nelle parole del ministro Giancarlo Giorgetti, il quale ha dichiarato che "Sosteniamo gli investimenti delle imprese in tecnologie all'avanguardia con l'obiettivo di favorire la modernizzazione dei sistemi produttivi attraverso modelli di gestione sempre più interconnessi, efficienti, sicuri e veloci [...] La sfida della competitività richiede all’industria manifatturiera una costante capacità di innovare e di cogliere le potenzialità delle nuove tecnologie".