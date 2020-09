Italia Cashless: nuovi dettagli su negozi, limiti ed accesso al bonus da 300 Euro

Si continua a parlare del piano Italia Cashless allo studio da parte del Governo, che dovrebbe partire il prossimo 1 Dicembre. Quest'oggi il giornale ItaliaOggi fornisce dei nuovi dettagli sull'erogazione dei rimborsi e su come accedere al programma.

Secondo quanto riferito, i rimborsi saranno semestrali e come noto saranno corrisposti solo a coloro che effettueranno acquisti con la carta di credito. Non dovrebbe invece essere imposto alcun limite ai settori, mentre il cashback dovrebbe essere in media del 10% sull'importo complessivo, per un tetto massimo di spesa di 1.500 Euro a semestre.

Nelle ultime ore però è giunta un'altra novità: per ottenere i soldi infatti a quanto pare sarà necessario effettuare la registrazione all'app Io della pubblica amministrazione, che è stata utilizzata anche per il bonus vacanze. Gli utenti al momento della registrazione non dovranno fare altro che abbinare il proprio codice fiscale alla carta su cui si riceverà il rimborso.

I tecnici del Governo in queste ore starebbero studiando la fattibilità del piano ed anche le diverse fasce di restituzione: fonti da Palazzo Chigi fanno sapere che dovrebbero essere due le percentuali per il rimborso, variabili a seconda degli importi spesi ed il numero di transazioni.

Il cashback dovrebbe essere del 15% per le piccole spese, mentre superata una certa cifra potrebbe scendere al 10%. Il tetto annuale massimo però sarebbe stato fissato a 3.000 Euro.

Al momento dell'acquisto potrebbe essere necessario esibire all'esercente il QR Code tramite l'app Io per fare in modo che l'acquisto partecipi al cashback ed alla lotteria degli scontrini, in partenza da gennaio 2021.

ItaliaOggi afferma anche che potrebbero essere introdotti dei premi speciali per coloro che fanno molte transazioni elettroniche.