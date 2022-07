L'Italia coltiverà verdure nello spazio! Ecco come sarà possibile

Le verdure? Verranno coltivate anche oltre i confini del nostro pianeta. Dopo lo studio sulla produzione di vino nello spazio, una nuova ricerca tutta italiana, ha lanciato in orbita un micro orto spaziale.

I ricercatori provenienti da ENEA, dall' Università Federico II di Napoli e dall'università Sapienza di Roma in accordo con l'agenzia spaziale Italiana, hanno realizzato un orto in miniatura della grandezza di 30x10x10 cm.

Questo, è stato lanciato in orbita con il volo del nuovo vettore definito ESA "VEGA-C" dalla base spaziale di Kourou situata nella Guyana francese. L'orto è stato chiamato GREENCube, e si tratta nello specifico di una coltura idroponica dotata di sistemi all'avanguardia di illuminazione specifica, controllo di umidità e temperatura, e di sensori atti a monitorare da remoto i parametri ambientali inerenti la crescita delle piante.

Grazie a tutto ciò, verrà garantito un ciclo completo di crescita di micro-verdure, ovviamente selezionate tra quelle maggiormente adatte a sopportare condizioni estreme quali quelle presenti per l'appunto nello spazio. Inoltre anche la Russia recentemente ha provato a sviluppare tali coltivazioni.

La sperimentazione è stata avviata per avviare dei sistemi che portino la vita nello spazio. In virtù di questo, sono proprio le piante a rappresentare un elemento fondamentale di fonte di cibo fresco da integrare agli alimenti preconfezionati in modo tale da assicurare un apporto nutrizionale equilibrato per il futuro.

Non ci resta, quindi, che attendere i risultati degli esperimenti ottenuti nello spazio in modo tale da confrontarli con quelli sulla terra e capire la risposta delle piante in condizioni di vita estreme. Cosa fare intanto per rimanere in tema? Magari bere un bel bicchiere di vino "spaziale"!