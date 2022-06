L'Italia continua a bruciare: temperature alle stelle con l'arrivo di Caronte

Sarà una settimana cruciale, per quanto riguarda le temperature, quella che si appresta ad affrontare la nostra penisola. Infatti, la nuova ondata di caldo, soprannominata "Caronte", è già pronta a far salire i termometri a livelli record, portando caldo intenso e problemi in tutto il paese.

Secondo quanto riportato dai servizi meteorologici nazionali, le temperature aumenteranno costantemente per tutta la settimana, fino a raggiungere il picco nel weekend. L'assenza di precipitazioni, ad eccezione di alcuni temporali isolati, inasprirà ancora di più la situazione.

È di solo pochi giorni fa la notizia della crisi idrica in Nord Italia a causa della siccità record ed ora, come se non bastasse, l'arrivo dell'anticiclone africano (noto come Caronte) darà un ulteriore duro colpo al nostra penisola, portando un caldo torrido da nord a sud indistintamente.

Il fine settimana sarà il periodo più difficile da affrontare, con picchi di 35°C a Bolzano, Firenze e Milano. Roma, Napoli e Firenze saranno ancora più calde con punte di 37°C e 38°C in Sardegna (percepita anche 40°C). Temperature record per il mese di Giugno.

L'ufficio del MeteoAM, il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare, ha già diramato un'allerta per le temperature estreme che si raggiungeranno nei prossimi giorni, consigliando alle persone anziane e/o con patologie di rimanere in casa e ben idratati, o almeno in luoghi al fresco.

Gli esperti hanno affermato che le alte temperature sono state causate dalle preoccupanti tendenze al cambiamento climatico. Infatti, secondo quanto riportato da Clare Nullis, portavoce dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale a Ginevra, "A causa del cambiamento climatico, le ondate di caldo iniziano prima del previsto".

"Quello a cui stiamo assistendo oggi è purtroppo un assaggio del futuro", ha aggiunto. Una situazione che sta vivendo tutta Europa, con la Spagna in ginocchio già da diverse settimane, anche a causa dei numerosi incendi, e la Francia che ha battuto ogni record di temperatura mensili (in negativo).

Rimanendo in tema, per cercare di affrontare al meglio la settimana "infernale" di Caronte, ecco 7 consigli per rimanere idratati al meglio durante il caldo estivo.