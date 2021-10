L'Italia è quasi tutta coperta dal 5G, ma solo in versione 'light'

Nel corso del Digital Summit di EY, è stato annunciato che il 5G è arrivato in (quasi) tutti i comuni italiani ed ora copre il 95% della popolazione del nostro paese e 7500 centri. Tuttavia, il lavoro non si è concluso qui perchè come evidenziato nel rapporto devono ancora essere aggiudicare le gare per la core network.

Sostanzialmente, quindi, pur essendo quasi tutta coperta dal 5G, l'Italia può accedere solo ad una versione light della rete di nuova generazione, grazie al potenziamento delle reti 4G e l'uso delle frequenze midband posizionate nella banda 3,5 GHz. Discorso diverso per il Top Quality Network di WindTre, che si è affidato alla tecnologia Dynamic Spectrum Sharning per il potenziamento delle reti LTE.

Come mostriamo attraverso la tabella presente in calce, sia se si guarda la copertura per macroarea geografica che per regioni, i dati sono molto omogenei e non sono registrate grosse differenze tra le diverse aree del nostro paese. Tra le regioni, quella col tasso di penetrazione più bassa è la Campania al 93%, mentre tra le macroaree geografiche troviamo il sud e le isole al 95%, comunque in linea con la media nazionale. Per fare un raffronto, nel Giugno 2020 la copertura in Italia del 5G era al 10%: in un anno e mezzo circa, quindi, il lavoro portato avanti è stato importante.

Secondo il rapporto, per toccare con mano i benefici del 5G, che si preannuncia essere una vera e propria rivoluzione per vari settori, bisognerà ancora aspettare tanto in quanto c'è ancora del lavoro davanti da completare. Al momento gli utenti italiani sono "costretti" ad accontentarsi di una velocità più elevata ed una minore latenza.

Per quanto concerne la pericolosità del 5G, vi rimandiamo al nostro approfondimento. Il MISE di recente ha dato parere positivo all'innalzamento dei limiti elettromagnetici del 5G.