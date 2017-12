Italia: crescono gli spettatori dei canali per bambini, +21%!

Secondo un nuovo studio pubblicato dall'Avvenire, e ripreso anche da molti siti specializzati nel settore televisivo, nel corso dell'ultimo anno nel nostro paese gli spettatori deisarebbero cresciuti del 21%, passando dai 537.000 del 2012 ai quasi 649.000 del 2016.

Lo studio si basa sui dati Auditel rilevati su 27 canali tematici per bambini e teenager che sono disponibili nel nostro paese in Italia sul digitale terrestre e satellite.

La crescita però non è stata omogenea per tutti i canali: i sette free-to-air del DDT hanno registrato una crescita del 42%, mentre i 20 canali del bouquet Sky Italia o Mediaset Premium hanno registrato un calo del 43% negli ultimi cinque anni, e del 32% negli ultimi quattro anni.

Una delle principali ragioni a cui imputare questa crescita è data dal fatto che sono sempre più i canali per bambini che non richiedono un particolare abbonamento, e sono visualizzabili anche in chiaro. Le famiglie, infatti, stanno attraversando una crisi economica che non le spinge a sottoscrivere pacchetti specifici per questo tipo di contenuti.

Il canale più popolare è Rai YoYo, che ha registrato nel 2016 la media 134.000 spettatori al giorno, in crescita del 46% rispetto al 2012.

I due canali di Mediaset sono al secondo posto: Boing ha un'audience media di 95.000 spettatori, mentre Cartoonito si è fermata ad 88.000.

Super!, che è gestito dal gruppo DeAgostini con Viacom, ha registrato 70.000 spettatori medi negli ultimi dodici mesi (+26%). Al sesto posto sono presenti due canali di Discovery: Frisbee e K2, che hanno registrato 65.000 al giorno l'uno, in crescita di oltre il 46%.

La crescita più esponenziale è quella di Rai Gulp, i cui spettatori sono aumentati del 65 per cento nel periodo di riferimento, a 56.000.

Nel segmento Pay-TV, gli otto canali Disney trasmetti da Sky Italia hanno perso il 52% del loro pubblico in cinque anni (dai 60.000 del 2012 ai 29.000 del 2016). I due canali Boomerang, del gruppo Turner, hanno visto un calo del 46% (da 10.000 a 5.400). Anche Cartoon Network si trova nella stessa situazione, con il pubblico che è sceso del 23 per cento (da 13.000 a 10.000).

I due canali Nickelodeon sono in una situazione ancora peggiore, ed hanno registrato un calo del 63% (da 20.000 a 7.400), mentre gli altri due canali Nick Jr. hanno perso il 21 per cento. La stessa sorte ha toccato anche i canali prodotti da DeAgostini, che hanno perso il 21 per cento in cinque anni.