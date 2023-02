In Italia esiste una chiesa romana decorata con 4.000 scheletri umani, ecco dov'è

Via Veneto, a Roma, è una delle strade più eleganti della caput mundi ed è popolarmente nota in quanto scenario della pellicola “La dolce vita” di Federico Fellini. Tuttavia, al numero 27, vi è una struttura che potrebbe esser soprannominata “La dolce morte”: la Chiesa di Santa Maria Immacolata.

Tutti sanno che Roma è letteralmente piena di chiese, ma questa ha qualcosa di particolare rispetto alle altre, frutto della devozione dei frati Cappuccini, un ordine cattolico fondato nel XVI secolo. Cos’ha di tanto strano? Beh, è solamente decorata con 4.000 scheletri, uno scenario che obbliga chiunque a riflettere sulla propria mortalità.

In particolare, è nella cripta sotto la chiesa che riposano migliaia di frati come adornamento di pareti e soffitti, come se fossero dipinti 3D. Persino i lampadari sono decorati con ossa. Ogni anno più di 200.000 visitatori accorrono a Roma per visitare questo luogo unico al mondo. Persino il marchese de Sade (autore di tantissime opere a sfondo erotico-sadico), nel 1775, fece una visita alla Chiesa di Santa Maria Immacolata. Anche Mark Twain, nel 1867, rimase colpito dalla grottesca magnificenza della composizione.

Nella struttura è anche presente un quadro autentico di Caravaggio, ovvero “San Francesco in meditazione”, ritraente il santo patrono dei Cappuccini che, con sguardo sereno, tiene in mano un teschio.

[The Museum and Crypt of the Capuchin Friars]