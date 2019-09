Niente Italia per il Galaxy Fold: lo smartphone pieghevole non arriverà nel nostro paese

Contrariamente a quanto ipotizzato al momento dell'annuncio di Galaxy Fold, che sarà disponibile per l'acquisto in Corea a partire da domani 6 Settembre ed in Europa nei prossimi giorni, lo smartphone pieghevole della compagnia asiatica non vedrà la luce in Italia.

Ad annunciarlo Samsung, nel corso del keynote in corso all'IFA di Berlino, dove in apertura aveva svelato l'imminente ritorno del dispositivo.

Il Chief Executive Officer della divisione europea di Samsung ha annunciato che dal 18 Settembre il Galaxy Fold sarà disponibile in Francia, Germania, Regno Unito e Singapore, mentre la versione 5G-Ready sarà disponibile solo in alcuni mercati selezionati, che saranno annunciato solo successivamente.

Doccia fredda per gli utenti italiani, che speravano di mettere le mani su uno dei dispositivi più attesi degli ultimi tempi. Almeno nella prima tranche, infatti, il nostro paese non figura tra i mercati selezionati da Samsung, ma chiaramente non chiude definitivamente le porte e non è escluso che in futuro il Fold possa raggiungere gli scaffali dei nostri negozi.

La buona notizia però è che Samsung dopo mesi di duro lavoro ha finalmente risolto i problemi allo schermo ed alla cerniera che l'avevano costretta a rinviare il lancio dello smartphone qualche mese fa, a seguito delle segnalazioni di alcuni redattori.