Italia - Inghilterra e Berrettini - Djokovic, dove vedere i match in TV? Il calendario

L'11 luglio 2021 è un giorno da incorniciare per lo sport. A prescindere dai risultati, il nostro Paese è in finale in due prestigiose competizioni relative a calcio e tennis. Non sono dunque in pochi a chiedersi come vedere in TV Italia contro Inghilterra e Berrettini contro Djokovic. Non preoccupatevi: abbiamo preparato il "calendario".

Tutto partirà dalle ore 15:00 italiane, quando Matteo Berrettini prenderà il suo posto e cercherà di portare a casa la vittoria nella finale del torneo di tennis di Wimbledon "scontrandosi" con il noto Novak Djokovic. Abbiamo già indicato i canali per vedere il match nell'apposito articolo dedicato, ma facciamo un breve "riassunto": TV8 trasmetterà in chiaro la finale di Wimbledon, quindi potrete sintonizzarvi su questo canale del digitale terrestre oppure seguire la diretta streaming gratuita disponibile online. In alternativa, sarà possibile vedere il match in diretta su Sky Sport Tennis (205), Sky Sport Uno, Sky Wimbledon 1 (anche in 4K HDR su Sky Q via satellite) e NOW TV (per coloro che dispongono degli appositi abbonamenti).

Passando, invece, a Italia contro Inghilterra, finale degli Europei di calcio, quest'ultima inizierà alle ore 21:00. La partita verrà trasmessa in chiaro su Rai 1, quindi sarà possibile vederla in diretta gratuitamente anche attraverso il portale ufficiale di RaiPlay. Per il resto, gli altri canali coinvolti sono Sky Sport Football (203), Sky Sport Uno, Sky Sport 251 (anche in 4K HDR su Sky Q via satellite) e NOW TV (streaming). In alternativa, potrebbe interessarvi cercare un maxischermo (anche se chiaramente, per via della situazione pandemica, in qualche città si è deciso di vietarli).

Questione "spoiler": il ritardo dell'arrivo del segnale di Sky rispetto a quello della Rai potrebbe potenzialmente portare a qualche "anticipazione". Infatti, quei pochi istanti di differenza potrebbero consentire ai vicini di esultare prima di voi. Ovviamente non si tratta di nulla di trascendentale, ma era giusto per ricordarvelo e per farvi sapere che il "dibattito" è già partito, come fatto notare dal Corriere della Sera.

Insomma, non ci resta che augurarvi buona visione per questa grande giornata di sport. Per il resto, a proposito di grandi eventi, ricordiamo che a partire dalle ore 15:00 ci sarà anche il volo di Richard Branson nello Spazio.