Italia - Inghilterra da record: 20,6 milioni di spettatori davanti alla TV!

L'Italia di Mancini migliora il record di Italia-Spagna ed in occasione della finale di Euro 2020, vinta dagli Azzurri, porta a casa un risultato straordinario. Sono stati 20,6 i milioni di spettatori che hanno gioito e sofferto insieme agli azzurri.

Sommando i dati di Rai e Sky, infatti, la finale dell'Europeo ha totalizzato 20 milioni e 604 mila spettatori, con uno share complessivo dell'83,58%. Complessivamente, su Rai 1 la partita è stata vista da 18,172 milioni di telespettatori con uno share del 73,68%, mentre su Sky Sport la sfida, commentata dal duo Fabio Caressa - Beppe Bergomi, è stata seguita da 2,432 milioni di spettatori con uno share del 9,9%.

La FIGC sottolinea come "si tratta del ventisettesimo evento televisivo più seguito di tutti i tempi nel nostro Paese. La statistica complessiva sui 50 programmi tv più visti di sempre in Italia è sbalorditiva: 50 su 50 sono partite di calcio e 47 di queste sono sfide disputate dagli Azzurri".

Insomma, un risultato straordinario per un'impresa sportiva che è stata celebrata anche da Google col suo Doodle. Amazon invece ha ironizzato sulla sconfitta dell'Inghilterra con un post sui social in cui ha simulato il cambio di indirizzo di consegna per la Coppa, che è arrivata in Italia questa mattina.