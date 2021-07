Italia-Inghilterra, i rigoristi inglesi scelti con un algoritmo da Southgate?

Abbiamo ancora tutti negli occhi le immagini della vittoria dell'Italia contro l'Inghilterra nella finale di Euro 2020, grazie alle parate di Gigio Donnarumma ai rigori. In Inghilterra sta facendo molto discutere la scelta dei rigoristi da parte di Southgate ma secondo El Pais, il CT si sarebbe affidato ad un algoritmo.

Il quotidiano francese, che cita fonti della Federcalcio Inglese, sottolinea che "su 30 calciatori che hanno tirato un rigore in questi Europei, solo Saka e Sancho hanno meno di 22 anni". Viene anche fatto notare che Saka, che ha battuto l'ultimo rigore serie, prima ora non si era mai presentato sul dischetto nella sua carriera.

El Pais evidenzia che Gareth Southgate avrebbe scelto i cinque rigoristi (Kane, Maguire, Rashford, Sancho e Saka) e l'ordine di battuta con un algoritmo, sviluppato da alcuni scienziati per conto della federazione. Tale sistema si è basato su una serie di dati elaborati da alcuni modelli matematici provenienti da baseball. Per Southgate non si tratterebbe di una prima volta, dal momento che anche ai Mondiali di Russia 2018 avrebbe fatto lo stesso nel corso della batteria dei rigori che permise all'Inghilterra di battere la Colombia.

Il CT aveva parlato di questo approccio anche durante una conferenza organizzata da Google Cloud, che è uno degli sponsor della federcalcio inglese. All'epoca l'ex calciatore dell'Aston Villa aveva parlato dell'impatto che avevano avuto i programmi di Google sul suo lavoro.



