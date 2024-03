L'Italia investirà un miliardo per lo sviluppo dell'IA: l'annuncio di Giorgia Meloni

Un miliardo di Euro d’investimento per creare una via italiana allo sviluppo dell’intelligenza artificiale. È questo il piano annunciato dalla Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, attraverso un video messaggio inviato al convegno “L’Intelligenza Artificiale per l’Italia”, dove ha confermato che l’IA rappresenta una priorità.

La Premier già in passato ha sottolineato che intende rendere l’IA uno dei temi cardine del G7 italiano, che nel 2024 si terrà proprio nel nostro paese. Nel video messaggio, Giorgia Meloni ha voluto ringraziare Cassa Depositi e Prestiti e CDP Venture Capital che hanno reso possibile questo investimento, il quale andrà a costituire “un nuovo fondo di investimento specializzato sull'IA, sia usando fondi di investimento già attivi ma che coinvolgono questa tecnologia”. Si tratterà di un meccanismo attraverso cui il Governo vuole attrarre anche altri investimenti e creare una via italiana all’intelligenza artificiale, “una via italiana allo sviluppo dell'intelligenza artificiale, una via italiana al governo dell'intelligenza artificiale”.

Secondo la Meloni, questo è possibile solo “attraverso un forte sostegno alla ricerca, alla sperimentazione, a quelle realtà produttive che in Italia già esistono ma che hanno ovviamente bisogno di essere valorizzate per diventare più forti e più competitive”.

Nel frattempo, nelle scorse ore è arrivata la notizia secondo cui la super intelligenza artificiale potrebbe arrivare prima del previsto.