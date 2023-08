Altro che Italia, a Londra si ruba uno smartphone ogni 6 minuti

Se gli utenti Apple con Apple Care+ sono coperti anche contro il furto del proprio iPhone, non deve certo essere una bella esperienza quella di perdere il possesso di un dispositivo pieno di informazioni personali e dati sensibili.

In queste ore, in particolare, a far discutere è stato il dato pubblicato dalla Met Police di Londra, secondo cui nel 2022 sono stati rubati oltre 90mila smartphone, per l'esattezza 90.864 o circa 250 al giorno, o meglio ancora la bellezza di uno ogni sei minuti.

Un numero incredibile, che ha portato il sindaco della città e il commissario della Met a esortare le compagnie tecnologiche a sviluppare sistemi che rendano "questo crimine meno gratificante" per il ladro; insomma, nuovi modi per scoraggiare i furti di tali device.

Questo passaggio è molto importante, poiché è stato evidenziato che di tutte le rapine a persone effettuate nel corso dello scorso anno, nel 38% dei casi è stato rubato anche lo smartphone della vittima, mentre il 70% dei furti avvenuti a Londra era legato principalmente alla presenza di uno smartphone.

Se le case automobilistiche hanno lavorato duramente per contrastare il crescente fenomeno a discapito delle auto, non si può dire lo stesso per i mezzi più semplici, in primis le biciclette, i cui furti sono in crescita persino in Italia.