L'Italia (Marche) detiene il premio per la torta più grande del mondo

Il giorno 6 settembre 2021, a Fano (Marche), è stato registrato un record senza eguali: un gruppo di pasticceri ha realizzato la torta più grande del mondo, con un’estensione di ben 1,8 km. La creazione era costituita da diversi strati di pasta sfoglia e crema pasticcera, decorata da un velluto rosso che faceva da sfondo alla bandiera italiana.

Oltre ad essere la torta più grande mai creata, è stata insita dal Guinnes dei primati come la “più lunga torta di pasta sfoglia al mondo”. L’obiettivo era quello di promuovere il paese e la sua cultura culinaria unica al mondo.

Compiere un’impresa di questo tipo non è stato affatto semplice: i pasticceri hanno impiegato diversi mesi trovare tutti gli ingredienti e gli arnesi per la realizzazione della torta. Ovviamente, affinché il record sia considerato regolare, gli “artigiani” hanno lavorato sotto la supervisione di un giudice del Guinnes World Record.

Al fine di mantenere la torta fresca, intatta e (soprattutto) commestibile per le persone in loco, i pasticceri si sono avvalsi di sofisticate tecniche per portare a termine il loro progetto quanto prima; ad esempio, il dolce è stato diviso in piccole sezioni, cosicché potesse esser servito velocemente agli spettatori dell’evento.

Insomma, noi italiani abbiamo proprio manie di grandezza; non a caso, deteniamo anche il record di pizza alla pala più lunga del mondo!