L'Italia è all'ottavo posto al mondo per soldi persi nei data breach

I dati pubblicati dai ricercatori nell’ambito della cybersicurezza parlano chiaro: l’Italia è sempre più vittima degli hacker e la quantità di dati ottenuti dai cybercriminali sta crescendo sempre di più. Ad aumentare, però, è anche la quantità di soldi persi con le violazioni online, tanto che l’Italia si trova all’ottavo posto al mondo.

Secondo una recente ricerca condotta dagli esperti di Proxyrack, il Belpaese è tra i paesi che perdono più soldi al mondo con i data breach, nonché tra quelli più comunemente presi di mira dai malintenzionati del caso. In questi anni il passaggio allo smart working ha aiutato i lavoratori, ma ha evidenziato alcune gravi problematiche riguardanti le reti nazionali e la loro sicurezza.

A novembre 2022, nello specifico, l'Italia ha registrato oltre 247.549.000 violazioni di dati, il nono totale più alto al mondo. Inoltre, nell’anno corrente l’Italia è risultato il decimo paese più colpito da data breach, con 4.193.083 violazioni per milione di persone. Scendendo ulteriormente nel dettaglio emerge che il nostro paese paga mediamente 3.610.000 dollari per singolo attacco informatico con conseguente leak di dati sensibili, in quanto riguardano perlopiù realtà finanziarie, sanitarie e farmaceutiche.

Gli Stati Uniti, come prevedibile, sono il paese più comunemente preso di mira con oltre sette milioni di violazioni per milione di persone: Proxyrack ha analizzato 2,4 miliardi di violazioni, di cui 30 milioni nel 2022 e 452 milioni negli ultimi tre anni, con costo medio di 9,05 milioni di dollari.

Nella giornata odierna abbiamo anche trattato un report di NordVPN relativo al problema dei Bot Market in Italia.