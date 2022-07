L'Italia riesce a prevedere l'eruzione dei vulcani: ecco uno studio

Prevedere le eruzioni vulcaniche è possibile? Un gruppo di ricerca internazionale guidato dall'Università di Roma Tre fornisce una possibile soluzione a tale quesito.

Una delle sfide fondamentali per la vulcanologia è quella di riuscire a prevedere eventuali eruzioni con l'obiettivo di ridurre l'impatto di queste sull'ambiente e sulle popolazioni. Fino ad oggi è stato possibile riscontrare alcuni successi nella previsione delle eruzioni con un anticipo di pochi giorni o di qualche ora ma, purtroppo, non per tempi più lunghi.

Nello studio capitanato dall'università della capitale italiana e pubblicato sulla vista scientifica Nature Geoscience, è stata posta l'attenzione sul tasso di alimentazione magmatica che rappresenterebbe un importante indicatore per la previsione di eruzioni con l'anticipo di ben settimane o addirittura mesi.

Si tratta di un precursore che va a rilevare la quantità di magma che tende ad accumularsi sotto il vulcano prima di una possibile eruzione e, individuabile mediante la deformazione del vulcano, rilevata invece dai satelliti di orbita. Stiamo parlando di uno studio la cui efficacia è stata già testata su alcuni vulcani attivi quali Fernandina e Sierra Negra nelle Galápagos, Ecuador, Kīlauea nelle Hawaii e il vulcano Krafla in Islanda.

La deformazione dei vulcani deriverebbe proprio dallo svuotamento della camera sottostante che crea per l'appunto delle vere e proprie depressioni topografiche. I risultati della ricerca sono davvero stupefacenti poiché, si tratta di una scoperta da anni attesa e mai osservata finora. Il prof. Acocella afferma infatti che sarà possibile prevedere un'eruzione in caldere basaltiche in almeno l'89% dei casi.

Ecco inoltre cosa succederebbe se tutti i vulcani della Terra eruttassero nello stesso momento!