L'Italia scelta per ospitare uno degli otto supercomputer europei

Importante novità dal fronte dei supercomputer. Secondo quanto riferito dall'ANSA, l'Italia è stata scelta per ospitare uno dei supercomputer europei. L'annuncio è stato dato dal MIUR, tramite una nota pubblicata dal Ministro Marco Bussetti.

L'Italia è stata individuata come sede del Comitato Europeo sul Calcolo ad alte prestazioni (EuroHPC), che rappresenta un "motivo di orgoglio, oltre che di un'iniziativa strategica, volano di crescita ed innovazione".

La candidatura del nostro paese era stata avanzata lo scorso 21 Gennaio, nell'ambito di un progetto guidato dal Consorzio Interuniversitario Cineca, con Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) e Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (Sissa) di Trieste. La scelta è ricaduta sull'Italia nel corso dell'ultima riunione dell'organo della Commissione Europea.

La città prescelta è Bologna, che si aggiunge a Sofia (Bulgaria), Ostrava (Repubblica Ceca), Kajaani (Finlandia), Bissen (Lussemburgo), Minho (Portogallo), Maribor (Slovenia) e Barcellona (Spagna).

Complessivamente il progetto ha un valore di 840 milioni di Euro e porterà alla creazione di una rete di supercomputer europea con avanzate capacità di calcolo, in grado di raggiungere una potenza di calcolo di un miliardo di miliardi di operazioni al secondo. Come già avviene in Cina e Stati Uniti da tempo, i computer saranno utili per lo studio del cervello ed anche in altri ambiti come l'astronomia, oltre che per la progettazione di nuovi farmaci e la lotta al cambiamento climatico.