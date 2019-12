Italia settimo paese al mondo per traffico su Pornhub: i dati del 2019

Tempo di statistiche anche per Pornhub, dopo Google e YouTube. La piattaforma d'intrattenimento per adulti ha pubblicato le statistiche dell'anno che sta per concludersi, che vede l'Italia al settimo posto nella classifica dei paesi per quantità di traffico.

Il 76% degli italiani ha visitato il sito da smartphone, il 17% da desktop e solo il 7% da tablet. Complessivamente, il traffico da mobile è cresciuto del 12% rispetto a quello del 2018, a dimostrazione di un trend che ormai sta abbracciando tutti i mercati in cui è presente il sito ad eccezione dell'India, dove è calato dell'1%.

In Italia le città più attive sono state Roma e Milano, che entrano anche nella classifica generale delle 20 città mondiali da cui vengono effettuati più accessi, rispettivamente all'11esimo e 14esimo posto.

Negli ultimi 365 giorni, Pornhub ha ottenuto oltre 42 miliardi di visite, con una media di 115 milioni al giorno. Cresce anche la fetta di pubblico femminile, ma in Italia il 70% dei visitatori sono di sesso maschile.

Come sempre, Pornhub ha anche svelato gli eventi che hanno spostato l'attenzione degli italiani verso altri lidi piuttosto che sui propri contenuti. Il maggior calo del traffico del 2019 è stato registrato in occasione della Festa della Repubblica del 2 Giugno, quando è stato riportato un crollo dell'11%, mentre durante Sanremo il calo è stato del 5%.