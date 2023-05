In Italia abbiamo una nostra 'spada nella roccia' ed è persino autentica!

Chi ha detto che la "Spada nella roccia" è un'esclusiva britannica? Anche in Italia ne abbiamo una! Nella Cappella di San Galgano a Montesiepi a Siena, infatti, esiste proprio un manufatto del genere: una spada incastonata all'interno di una pietra che secondo un'analisi chimica è reale.

Secondo la leggenda l'arma apparteneva a un certo Galgàno Guidotti, spietato cavaliere nato nel 1148 e divenuto successivamente un santo cattolico. La prima parte della sua vita è descritta come votata al disordine e alla lussuria, condita da molta violenza, per poi cambiare totalmente dopo una rivelazione religiosa in seguito a una caduta da cavallo.

Dopo questo evento, la vita di Galgàno cambiò definitivamente, con una conversione totale alla vita religiosa, all'isolamento e alla preghiera. Il cambiamento avvenne subito dopo aver conficcato la sua vecchia spada nella roccia, simbolo della sua scelta di abbandonare la sua vecchia vita violenta. Così com'è stato raccontato in alcune versioni della leggenda, l'arma ha trafitto la pietra come burro, lasciando l'elsa sporgente dalla sommità e la punta che sporgeva dall'altra estremità.

Da allora la spada è rimasta lì. Nel 2001, il chimico Luigi Garlaschelli ha sfatato il mito che la spada fosse un falso: "lo stile è coerente con quello di altre armi simili della stessa epoca", scriveva all'epoca Garlaschelli, "possiamo addirittura etichettarla come una spada di tipo Xa, tipica della fine del XII secolo".

Attualmente, la spiegazione scientifica di come abbia fatto la lama ad entrare all'interno della roccia non è stata data ed è un vero e proprio mistero. A proposito di miti e leggende, sapete che c'è una spada laser su Marte?