In Italia abbiamo alcuni dei supercomputer più potenti al mondo: ecco quali

Abbiamo già parlato su queste pagine del supercomputer giapponese Fugaku, il più veloce al mondo. Tuttavia, la pubblicazione della classifica dei "mostri tecnologici" più prestanti, che viene aggiornata ogni due anni, porta con sé anche dei dettagli molto interessanti per il nostro Paese.

In particolare, stando a quanto riportato da NewAtlas e alla classifica diffusa da TOP500, in Italia abbiamo due dei supercomputer più potenti a livello globale, dato che rientrano nella top 10. La classifica tiene in considerazione la potenza di calcolo HPL (High Performance Linpack).

In ogni caso, prendendo in considerazione la top 10, i supercomputer nostrani si piazzano al sesto e al nono posto. Più precisamente, in sesta posizione troviamo HPC5 di Dell (che viene utilizzato da Eni S.p.A) e Marconi-100 di IBM (utilizzato da CINECA). Per maggiori dettagli sul primo, vi consigliamo di consultare il sito ufficiale di Eni.

HPC5 ha una potenza di calcolo di 35,5 petaFLOPS, mentre il Marconi-100 di 21,64 petaFLOPS. Interessante notare come le due realtà citate, Eni S.p.A e CINECA, disponga anche di altri supercomputer che si piazzano molto bene in classifica (andando oltre alla top 10). Infatti, la prima ha a disposizione HPC4 (di HPE, in 19esima posizione, 12,21 petaFLOPS), mentre la seconda dispone di Marconi Intel Xeon Phi (di Lenovo, in 22esima posizione, 10,38 petaFLOPS).

Se vi state chiedendo per cosa viene utilizzato HPC5, Eni lo spiega direttamente sul suo portale ufficiale: "L'utilizzo di un supercomputer come HPC5 ci permette di aumentare l'accuratezza dei nostri studi delle rocce sotterranee, riducendo il margine di errore delle prospezioni e diminuendo il time-to-market, ovvero il tempo che intercorre tra l'individuazione del giacimento e la messa in produzione. Tutto questo ha anche un impatto positivo sulla sostenibilità perché riduce ogni spreco di energia e risorse".

Insomma, un risultato niente male per il nostro Paese, che ci fa comprendere quanto in realtà anche in Italia ci siano delle realtà particolarmente importanti di cui non si parla molto spesso

Crediti immagini: Eni.