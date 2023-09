Italia, tremendo primato: siamo primi in Europa per fake news sui social

Un primato di cui c’è poco da andare fieri. L’Italia infatti è risultata essere la prima nazione dell’Unione Europea per numero di fake news rimosse dai social network. A svelarlo sono i dati diffusi da Bruxelles riguardanti l’attuazione del Codice di Condotta da parte delle piattaforme social.

Nei dati è emerso che in soli sei mesa Meta ha rimosso da Facebook 45mila contenuti in quanto contenevano informazioni errate o forvianti e 1900 post da Instagram. I numeri sono nettamente superiori a quelli delle due nazioni che ci seguono a ruota: la Germania, seconda, ha registrato la rimozione di 22mila post da Facebook, mentre la Spagna si è fermata addirittura a 16mila.

Per l’Italia i dati sono impressionanti e preoccupanti dal momento che, come si legge nel rapporto, le fake news rappresentano circa un terzo dei contenuti rimossi da Instagram e Facebook

Sempre in merito alle bufale, nella giornata di ieri l’UE ha osservato come X sia la piattaforma con più bufale.

Uno studio pubblicato qualche anno fa aveva dimostrato come le fake news su Facebook abbiano più interazioni delle notizie verificate, ma nonostante ciò il social network ha comunque messo in campo una serie di misure volte a contrastare proprio la loro diffusione, anche affidandosi a sistemi basati sull’intelligenza artificiale che permettono di identificarle con precisione ed in maniera più tempestiva.