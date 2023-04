È italiana la prima batteria commestibile al mondo: il prototipo sviluppato a Milano

È tutta made in Italy la prima batteria commestibile al mondo, che può aprire la strada ad una nuova era per i dispositivi elettronici. Il prototipo, composto da vitamina B2, carbone attivo ed alghe nori, è stato sviluppato dall’Istituto di Tecnologia di Milano.

Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Advanced Materials, dove si legge che tale batteria si può mangiare, ma è chiaro che gli utilizzi sono ben diversi da questo in quanto la sua natura commestibile potrebbe consentire di alimentare strumenti diagnostici per la medicina, ma anche monitorare la qualità del cibo o per alimentare robot commestibili.

A guidare il progetto è Mario Caironi, del Printed and Molecular Electronics Laboratory dell’Iit. Gli scienziati hanno messo a punto un prototipo utilizzando vitamina B2 (anche nota come riboflavina che funge da anodo), la quercetina contenuta nelle mandorle e nei capperi che fa da catodo ed il carbone attivo che aumenta la conducibilità elettrica. L’elettrolita invece è a base di acqua, mentre il separatore è realizzato con alghe nori.

In fase di sviluppo gli elettrodi sono stati incapsulati nella cera d’api: da qui escono due contatti realizzati in oro alimentare.

La cella è da 0,65V: tale tensione è abbastanza bassa da non creare problemi al corpo umano, ed allo stesso tempo è sufficiente per generare corrente da 48 milliampere per dodici minuti o pochi microampere per più di un’ora.

Parlando con l’ANSA, il capo ricercatore ha affermato che “i potenziali utilizzi futuri includono circuiti e sensori commestibili, in grado di monitorare le condizioni di salute ma anche lo stato di conservazione degli alimenti. Inoltre, dato l’alto livello di sicurezza di queste batterie, queste tecnologie potrebbero essere utilizzate anche nell’ambito dei giocattoli per i bambini più piccoli, dove il rischio di ingestione è elevato. In realtà, già ora stiamo già sviluppando dispositivi con maggiore capacità e dimensioni ridotte”.