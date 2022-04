Sempre più italiani si affidano all'acquisto di prodotti usati: raggiunto l'1,4% del PIL

Subito ha diffuso i dati dell’Osservatorio Second Hand Economy 2021 realizzato da BVA Doxa, che dimostra come il mercato sia ormai entrato nella collettività degli italiani.

Nello specifico, come si può vedere nell’infografica presente in calce, il valore generato dalla second hand nel 2021 è stato pari a 24 miliardi di Euro e rappresenta l’1,4% del PIL nazionale.

Il 52% degli italiani ha comprato o venduto un prodotto usato: sono 23 milioni solo nel 2021, di cui il 15% l’ha fatto per la prima volta. Dallo studio emerge anche che la second hand non rappresenta più una seconda scelta, ed il 66% di coloro che si sono affidati a questo approccio è partito direttamente dalla ricerca di prodotti usati.

Il 49% di coloro che hanno risposto al sondaggio, hanno spiegato che si sono affidati ad internet per vendere o acquistare prodotti usati, grazie all’esperienza sempre più simile a quella degli ecommerce.

Tra le categorie che hanno generato più valore figurano i motori (11,5 miliardi), casa e persona (5,7 miliardi), elettronica (4,1 miliardi) e sport&hobby (2,6 miliardi). A livello regionale, al primo posto si piazza il Lazio (3,4 miliardi), seguito da Lombardia (3,3 miliardi) e Campania (2,4 miliardi).

E voi, avete acquistato o venduto prodotti usati lo scorso anno?