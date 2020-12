Italiani in ansia per le consegne dei regali di Natale: boom di chiamate ai call center

I settori della logistica e degli ecommerce sono storicamente sotto stress nel periodo natalizio, ma quest'anno a causa della pandemia il lavoro è aumentato a dismisura, dal momento che le restrizioni imposte dai Governi limitano il classico "shopping natalizio". A certificare l'ansia degli italiani per i pacchi di Natale ci ha pensato una società.

Enuan, una startup fondata nel 2008 che fornisce alle società (tra cui anche grossi band) soluzioni basate sull'intelligenza artificiale per l'assistenza, ha evidenziato che nelle ultime settimane è stato registrato un aumento delle domande "dov'è il mio pacco?" e "riuscite a spedire l'ordine entro Natale?" ai robot-assistenti. In particolare, la seconda domanda è stata posta ovviamente prima del completamento dell'ordine, a conferma di come le persone vogliano essere certe che i loro ordini arrivino entro Natale per poterli donare ai cari.

Se nel rapporto Enuan evidenzia che questi trend sono soliti nel periodo attuale, quest'anno il volume è addirittura triplicato proprio per le ragioni di cui abbiamo parlato sopra.

Il nostro consiglio, onde evitare ansie, è di non superare metà settimana prossima per effettuare gli ordini di Natale, in quanto il rischio di congestioni di ordini e corriere è alto e potreste trovarvi di fronte a brutte sorprese.

Amazon ha già avvertito gli utenti di effettuare i regali di Natale in anticipo rispetto ai tempi classici, in quanto le consegne potrebbero slittare.