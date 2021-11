Italiani poco attirati dal Black Friday, ma interessano iPhone, Nintendo Switch e PS4

La febbre da Black Friday 2021 non sembra attrarre più di tanto gli italiani. A svelarlo un'indagine condotta dal portale Finder, secondo cui un italiano su dieci sarebbe scettico sulle offerte proposte dalle catene di distribuzione.

Su un campione di 1504 italiani intervistati, solo il 31% ha svelato che farà shopping durante il Black Friday quest'anno, mentre il restante 69% non lo farà per varie ragioni: un adulto su dieci ritiene che i rivenditori aumentino i prezzi in anticipo, mentre l'11% afferma che i prodotti che desidera non sono scontati.

Tra coloro che hanno intenzione di fare acquisti invece, solo il 4% afferma che approfitterà degli sconti per allontanare la noia, mentre il 9% lo farà perchè crede veramente che siano un buon affare.

L'Italia complessivamente è all'undicesimo posto (su 31 paesi) per interesse per volume di ricerca, dietro a paesi come Stati Uniti, Francia e Spagna.

In Italia tra i rivenditori più popolari per le offerte del Black Friday figurano Amazon, Unieuro e Mediaworld, mentre per quanto riguarda i prodotti tecnologici più desiderati troviamo iPhone, Nintendo Switch e PS4. A sorpresa, non è presente in lista PS5 ed Xbox Series X, probabilmente anche per i problemi di approvvigionamento.

L'indagine completa può essere letta direttamente sul sito web di Finder.