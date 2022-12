Gli italiani guardano meno Pornhub, ma per più tempo: i dati del 2022

Sulla scia di quanto fatto da altri servizi online, anche Pornhub ha diffuso gli insight relativi al 2022 che mostrano, almeno per quanto riguarda il traffico, un calo per il nostro paese.

Nella classifica delle 20 nazioni per traffico giornaliero a dominare sono ancora gli Stati Uniti, seguiti a ruota dal Regno Unito. Conquista la terza posizione la Francia, a discapito del Giappone. L’Italia scala di una posizione e si piazza dietro al Messico ma davanti alla Germania, un sintomo di come i visitatori si stiano allontanando dalla piattaforma d’intrattenimento per adulti? In termini di tempo medio per ogni visita, l’Italia guadagna nove posizioni con i suoi 9 minuti e 52 secondi, comunque molto distante dall’Egitto primo in classifica a quota 11 minuti e 12 secondi.

Nel 2022, i dispositivi mobili hanno costituito il 97 del traffico di Pornhub: a fare la parte del leone sono gli smartphone con l’84%, mentre i tablet hanno riportato un calo del 34% dal 2021 al 2022, rappresentando solo il 3% del traffico complessivo di Pornhub. Calano anche le visite da desktop, di un ulteriore 6%.

In Italia l’85% dei visitatori accedono a Pornhub da smartphone, il 12% da desktop e la parte restante da tablet: è un trend che riguarda non solo tale sito ma la maggior parte dei portali e che mostra come la fruizione dei contenuti.

In termini assoluti, Android continua a costituire il sistema operativo mobile che genera più visite (51,5%), in calo del 5% dal 2021, mentre iOS di Apple è cresciuto del 6,2%. Da desktop Windows la fa da padrone con il 65% del traffico, mentre macOS ha registrato un aumento della quota del 4,1%. Fronte browser, quello preferito dagli utenti resta Chrome di Google, con un 48% leggermente in calo dal 21%, mentre cresce la quota di Safari del 4% dai dispositivi mobili e del 3% su desktop.

Tra i videogiochi più cercati spicca la quota di Fortnite, seguito a ruota da Overwatch e Genish Impact, mentre cala di due posizioni Minecraft e di una Pokémon.

Lo year in review di Pornhub è disponibile direttamente sul sito web dedicato.