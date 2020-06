Italiani malfidenti sull'app Immuni: solo il 44% è disposto ad installarla

In attesa di scoprire quando sarà rilasciata l'app Immuni per il contact tracing del Coronavirus, uno studio commissionato da Public Affairs Advisors e realizzato da Emg mostra un'Italia spaccata quasi in due sull'installazione del client. A quanto pare, infatti, solo il 44% degli italiani è disposto ad installarla sui propri smartphone.

Giovanni Galgano, il fondatore della società, parlando con i colleghi di Corriere Comunicazioni afferma che "la disponibilità del 44% degli intervistati a scaricare l'app, a prima vista potrebbe sembrare un risultato incoraggiante, ma sappiamo che per funzionare Immuni ha bisogno di una diffusione significativa per raggiungere tutti gli strati sociali e coprire diverse zone del paese". Gli scienziati del Comitato Tecnico Scientifico infatti hanno più volte osservato che è necessaria un'adozione da almeno il 60% delle persone, per rivelarsi efficace.

Il sondaggio è stato effettuato su un campione di 1.758 italiani adulti, in grado di rappresentare una grossa parte della popolazione italiana. La domanda posta è stata la seguente: "il Governo italiano ha annunciato che tra qualche giorno sarà pronta l’app ufficiale, chiamata Immuni, per la tracciatura dei movimenti atta a contenere il contagio da Coronavirus. L’app sarà scaricabile su base volontaria e funzionerà in forma anonima tramite Bluetooth con i telefonini/smartphone. Lei scaricherà ed utilizzerà questa applicazione, quando sarà disponibile?”. Il 16% del campione ha affermato senza esitazione di essere disponibile ad installarla, mentre il 24% ha già rivelato che non la installerà.

A ridosso del weekend Bending Spoons ha pubblicato la parte restante del codice sorgente di Immuni, incluso il back end. Resta da capire quali saranno le sei regioni in cui sarà sperimentata, però.