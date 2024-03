Gli italiani non sono gli unici a parlare gesticolando: un altro paese ci raggiunge

I sistemi di comunicazione non verbali servono, dall'alba dei tempi, a chiarire, sottolineare e rendere più completo un discorso. Quello che c'è dietro a questo fenomeno è ancora poco chiaro anche se ci sono degli studi che si stanno avvicinando a una risposta. Ma quello che ci siamo chiesti è: gli italiani sono gli unici a farlo?

La ricerca condotta da Maria Graziano e Marianne Gullberg presso l'Università di Lund ha fornito interessanti spunti su come gli individui di diverse nazionalità utilizzano i gesti durante la comunicazione. Questo studio ha coinvolto 24 partecipanti, metà dei quali italiani e l'altra metà svedesi, chiedendo loro di descrivere un episodio della serie animata Pingu a un amico che non l'avesse mai visto.

Gli italiani hanno mostrato una tendenza a utilizzare i gesti più frequentemente degli svedesi, con una media di 22 gesti ogni 100 parole, rispetto agli 11 degli altri. Questo dato conferma l'immagine stereotipata degli italiani che "parlano con le mani". Tuttavia, ciò che rende questa ricerca particolarmente intrigante è l'analisi delle funzioni svolte dalle mosse nei due gruppi.

Gli svedesi si sono avvalsi principalmente di gesti rappresentazionali, che servono a illustrare visivamente gli eventi o le azioni: ad esempio l'atto di mimare l'uso di un matterello; per gli italiani invece è stata notata una prevalenza di gesti pragmatici, che non si limitano a illustrare la narrazione, ma aggiungono un livello di commento o introducono nuovi elementi alla storia. Ad esempio segnalare l'introduzione di un nuovo personaggio o per enfatizzare un cambio di scena.

Questa differenza nell'uso dei gesti suggerisce che le due culture possiedono diverse concezioni su come debba essere costruita e presentata una narrazione. Secondo Graziano, ciò riflette le priorità culturali rispetto agli elementi ritenuti cruciali in una storia e al modo in cui questi vengono comunicati all'ascoltatore.

A proposito: sapevate che i gesti sono considerati antidolorifici?

Su SanDisk 128GB Ultra scheda microSDXC adattatore SD fino a 140 è uno dei più venduti di oggi.