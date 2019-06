Gli italiani e i social network: storie sempre più preferite ai post

È uscito il report di Blogmeter del 2019, come sempre, si tratta di una ricerca puntuale sui social network. La considerazione degli italiani per la pubblicità su Youtube, i social preferiti a seconda di come vengono utilizzati, e la mania per le nuove storie.

Blogmeter ha creato una classifica dei tre social network più usati a seconda dell'utilizzo:

Svago: vince Youtube, seguono Facebook e Instagram

Stimoli per la creatività: Youtube, Facebook e Pintagram

Condividere momenti: Facebook, Instagram e Youtube

Seguire i VIP: Instagram, Facebook e Twitter

Informarsi: Facebook, Youtube, Twitter

Leggere recensioni: Facebook, TripAdvisor e Youtube

Secondo l'indagine la fascia d'età dei giovanissimi, quella che va dai 15 ai 24, è quella che utilizza di più Facebook per guardare quello che scrivono e condividono gli altri, mantenendo un profilo più passivo. Come detto sopra, è il social di Zuckerberg quello preferito per informarsi, reperendo articoli o anche recensioni. Per l'intrattenimento gli italiani puntano su Youtube. Instagram invece si conferma paradiso degli influencer, e infatti gli italiani lo usano molto per dare uno sguardo alla vita delle celebrità.

Interessante novità per quanto riguarda le storie, sono finiti i tempi in cui venivano viste come inutili o addirittura eccessivamente ridondanti —basti pensare che sono su ogni app dell'ecosistema Facebook, incluso Whatsapp—, ora una persona su tre le preferisce ai post tradizionali.

Cambia l'atteggiamento verso le pubblicità: viene ora vista come utile su tutte le piattaforme, mentre nel 2018, ad esempio, veniva vista senza particolare disappunto su Facebook e Instagram, mentre gli spot messi sui video di Youtube erano considerati un fastidio.

Questa settimana è uscito anche un altro report dedicato al mondo dei social: l'ISTAT ha usato Twitter per analizzare il morale degli italiani.