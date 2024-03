Gli italiani sono stufi dei troppi abbonamenti per lo streaming, lo dicono anche i dati

Sembrano lontani i periodi in cui le piattaforme di streaming registravano crescite continue ed esponenziali, anche a causa della pandemia ed i lockdown imposti dai Governi Nazionali che hanno confinato milioni di persone a casa.

Secondo quanto emerso dal report “Digital Consumer Trends Survey 2023”, relativo al mercato italiano, gli italiani sono stufi dei troppi abbonamenti per lo streaming, sebbene il 68% degli adulti abbia accesso ad almeno uno dei principali servizi video a pagamento. Tale dato, sebbene sia molto elevato, è in calo del 3% rispetto al 2022. Complessivamente, Deloitte sottolinea come gli abbonamenti alle pay tv ed allo streaming in Italia abbiano registrato un calo del 5% negli ultimi due anni.

Il 13% degli adulti dichiara di non farne utilizzo: “stiamo assistendo a un consolidamento delle strategie di monetizzazione delle piattaforme di streaming. Quest’ultime stanno limitando la condivisione degli account, rivedendo il proprio pricing, differenziando le tipologie di abbonamento e inserendo anche formule più economiche, ma supportate da contenuti pubblicitari, per ridurre i fenomeni di sharing. Ne deriva che il tema del budget da destinare a questi servizi rappresenta un fattore da tenere in considerazione, essendo ragionevole pensare che si andrà incontro a una razionalizzazione del mercato, secondo logiche di accentramento dell’offerta in capo ai principali player” afferma Francesca Tagliapietra, Technology, Media & Telecommunications Leader di Deloitte Italia.

Nel rapporto viene anche sottolineato che, a patto di risparmiare qualche Euro, gli italiani preferiscono sottoscrivere abbonamenti con pubblicità: il 40% di coloro che hanno accesso ad un servizio di streaming video a pagamento si è detto disposto a considerare tali proposto, mentre il 22% si dice pronto a pagare per un secondo account a prezzo pieno.

Sulla stretta alla condivisione di Netflix e co, il 29% degli account dei tre principali player risulta condiviso, ed il 25% di coloro che hanno accesso a tali servizi condivide il loro costo con qualcun altro, mentre il 14% non paga (soprattutto i più giovani).

