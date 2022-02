Italiani tremate: il caffè in futuro potrebbe diventare una bevanda costosa e rara

Molti di voi non riescono ad affrontare un nuovo giorno senza prima risvegliarsi con un buon caffè mattutino, giusto? Bene, molto probabilmente in futuro non potrete farlo con la tanta nonchalance di sempre. Il motivo? Le coltivazioni di caffè potrebbero diminuire fino al 79%, riducendo la fornitura globale della bevanda.

Questa stima sembra essere calcolata per il futuro del Brasile, che è attualmente il più grande produttore di caffè del mondo. A mostrarci questo dato terrificante è un nuovo studio condotto dal ricercatore Denis J Murphy dell'Università del Galles meridionale. Il caffè è di gran lunga il prodotto più importante dei tropici, con un fatturato di 460 miliardi di dollari all'anno.

La causa di questo calo è da attribuire al cambiamento climatico, che secondo la NASA ridurrà perfino i raccolti. Questa riduzione, a sua volta, potrebbe avere un impatto sia sui coltivatori che sui consumatori di tutto il mondo.

Questi documenti stanno iniziando soltanto adesso ad esplorare la sorprendente portata e complessità degli impatti dei cambiamenti climatici. Contemporaneamente, infatti, mentre in alcune zone la coltivazione del caffè non sarà più possibile, in altri luoghi della Terra - come in alcune parti della Cina, dell'Argentina e degli Stati Uniti - si potranno coltivare nuove varietà.

Il caffè stesso, infatti, potrebbe diventare una raro, da guastare solo in occasioni programmate e con un costo alto (attenti a non esagerare però, visto che sei tazze di caffè possono danneggiare il cervello).