Gli italiani usano le canzoni di Sanremo come password: l'allarme dei ricercatori

Stasera andrà in onda la prima puntata di Sanremo 2024, ed uno studio condotto da NordPass lancia un vero e proprio allarme sicurezza in Italia. A quanto pare, sono sempre più gli utenti che continuano a trarre ispirazione per le loro password da varie fonti musicali, Sanremo incluso.

Molte delle top password utilizzate dai nostri connazionali infatti includono parole riconducibili ad artisti o canzoni cantante durante il Festival.

In particolare, la password “casamia01” che è legata alla canzone che porterà in gara Ghali a Sanremo 2024, è utilizzata da 279 italiani. Anche “amore” è una delle parole più popolari trovate nelle canzoni di Sanremo 2024, ed infatti è stata ritrovata sotto forma di “amoremio” che è utilizzata da 723 italiani come password.

Ma non è tutto, perchè in alcune password sono stati ritrovati proprio i nomi di alcuni partecipanti al Festival: "giovanni" (881), "alessandra" (711), "Gigi2960" (708), "Mpaola62" (704), "Marco2002" (502), "roberto" (462), "chiara" (333), "Leoleo123!" (290) e altri.

"Queste password possono essere decifrate quasi istantaneamente; questo è il problema principale. Sebbene sia bello supportare il proprio artista preferito o la sua canzone, non è consigliabile estendere tale supporto alle password, poiché potrebbe compromettere seriamente la sicurezza dell'account. Anche se vi piacciono Giovanni Allevi, Alessandra Amoroso o le canzoni d'amore è comunque consigliabile non utilizzare i loro nomi o le loro canzoni come password, poiché gli hacker potrebbero decifrarla in poche decine di secondi", afferma Cristian Gianni, Country Manager per l'Italia di NordVPN, il quale ribadisce i classici consigli di usare password univoche per ciascun servizio.