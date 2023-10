Quanti italiani usano i pagamenti digitali? Stanno raggiungendo i contanti

Non sono solamente le cabine telefoniche a diventare digitali, visto che in Italia stanno prendendo sempre più piede anche i pagamenti cashless. Per intenderci, ormai si stanno essenzialmente raggiungendo i volumi del transato in contanti.

A rilevarlo è l'Osservatorio Innovative Payment del Politecnico di Milano, che mediante un apposito comunicato stampa del 6 ottobre 2023 fornisce una rappresentazione interessante del nostro Paese. Il dato principale è che, nella prima metà del 2023, i pagamenti digitali hanno raggiunto i 206 miliardi di euro in Italia (+13%).

L'altro aspetto non di poco conto è che si punta al "pareggio" con il transato in contanti a fine 2023 (visto che le stime fanno riferimento al possibile raggiungimento di un valore tra i 425 e i 440 miliardi in quel periodo). Sono i pagamenti con carte contactless a trainare l'innovazione, dato che solamente questi ultimi hanno superato i 100 miliardi di euro nel corso del primo semestre del 2023 (+25%). Molti meno invece gli italiani che sono soliti pagare con smartphone e dispositivi indossabili all'interno dei punti vendita, visto che il mercato dei Mobile & Wearable ha raggiunto, nello stesso periodo, un transato di 12,2 miliardi di euro (in crescita però del 97% rispetto al 2022).

L'evoluzione in ambito pagamenti prosegue dunque ampiamente in Italia (e più di qualcuno potrebbe dire finalmente). La situazione è stata approfondita anche da Il Sole 24 Ore, così come da La Stampa (che ricorda quanto la progressiva scomparsa del contante possa aiutare anche a risolvere alcuni problemi del nostro Paese).