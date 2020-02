Un italiano ha cantato 'Lascia entrare Ascanio' a Persia's Got Talent!

Fermi tutti: abbiamo un eroe. Un italiano ha cantato "Lascia entrare Ascanio" davanti agli iraniani, riuscendo persino a coinvolgere alcuni giudici e parte del pubblico, che ovviamente credevano stesse intonando la canzone originale.

In particolare, come potete vedere nel video riproducibile tramite il player presente qui sopra, un ragazzo italo-spagnolo è andato al talent show Persia's Got Talent proprio per cantare "Lascia entrare Ascanio". Per chi non lo sapesse, stiamo parlando di una versione modificata di una famosa canzone iraniana, "Pariya" di Shahram Shabpareh. Quest'ultima ha delle parole che sembrano essere italiane e quindi, su YouTube con gli appositi sottotitoli, il testo sembra essere: "Lascia entrare Ascanio, l'8 di gennaio".

Per questo motivo, la canzone è diventata una sorta di cult in Italia, un brano amato particolarmente dal mondo del Web. Se state pensando che l'esibizione non sia legata a "Lascia entrare Ascanio", Walter ha spiegato tramite il suo profilo Facebook ufficiale di essere a conoscenza del fatto che si tratta di una sorta di "inno del Web" e di averlo fatto proprio per questo motivo.

"Lo scorso novembre ho fatto un viaggio a Stoccolma per registrare questa cosa per Persia's Got Talent di MBC Persia. È una canzone cult in Italia, davvero. [...] Adoro lasciar entrare Ascanio e volevo dirlo al popolo iraniano", ha scritto Walter su Facebook.