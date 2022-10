Un italiano su cinque guarda contenuti on demand: Netflix la piattaforma preferita

GfK ha diffuso la nuova fotografia relativa allo stato delle piattaforme VoD in Italia, il cui utilizzo continua ad essere in crescita in Italia. Le rilevazioni di Gfk Sinottica mostrano che se alcuni fenomeni sono rientrati ai livelli pre-pandemici, l’esplosione dello streaming on demand non si è arrestata.

Nello specifico, i dati dimostrano che il 58% delle famiglie italiane possiede un abbonamento attivo ad almeno una delle principali piattaforme VoD (Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, Timvision, Dazn, Infinity+, Now, Paramount+ ecc.): il dato è in crescita del 10% rispetto al 2020. Le rilevazioni sostengono che sono circa 3 milioni le famiglie italiane propense a sottoscrivere un abbonamento. In media, un nucleo familiare ha accesso a due piattaforme VoD, ed ogni utente dedica due ore al giorno alla fruizione di contenuti on demand.

In termini di popolarità, il podio delle piattaforme più diffuse in Italia vede al primo posto Amazon Prime Video (46%) seguita da Netflix (33%) e Disney+ (13%). Se si tiene conto della fruizione, invece, la piattaforma preferita resta Netflix (17%), mentre Amazon Prime Video arriva all’11% e Disney al 3%.

Il rapporto completo può essere consultato direttamente sul sito web di GfK, con tutte le infografiche ed i dettagli.

Resta da capire che tipo di impatto avrà lo stop alla condivisione password su Netflix.