Oltre un italiano su due ha SPID e CIE: crescono tutti i servizi digitali, incluso pagoPa

Dopo i numeri da record diffusi dal Governo su SPID e CIE, relativi all’anno da poco concluso, direttamente dal Report del Forum della Pubblica Amministrazione giungono altre informazioni che certifichino come l’Italia stia diventando sempre più digitale.

Nell’ultimo rapporto infatti si parla di 33,5 milioni di identità digitali SPID a fine anno, in crescita di oltre sei milioni rispetto a fine 2021 quando erano 27,4 milioni. Le Carte d’Identità Elettroniche invece hanno raggiunto quota 32,7 milioni, anch’esse in crescita rispetto a fine 2021 quando erano 25,9 milioni.

Se per lo SPID a spingere le attivazioni è stata l’app Io per la pubblica amministrazione, oltre che il cashback del Governo Conte e le sempre più PA che richiedono l’identità digitale per accedere ai servizi online, nel caso della CIE l’incremento è legato al ciclo di sostituzione delle vecchie Carte scadute.

Nello stesso rapporto però viene anche evidenziato come siano cresciuti anche i pagamenti digitali tramite pagoPA: nel 2022 sono state eseguite 332 milioni di transazioni, con un incremento del 103% rispetto al 2021, per un totale di 61 miliardi di Euro (+80% rispetto al 2021).

L’app Io della pubblica amministrazione di cui vi abbiamo parlato di recente ha raggiunto 32,3 milioni di download, ed è supportata da oltre 12200 amministrazioni che forniscono i vari servizi.