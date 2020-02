Ordina l'Escobar Fold 1: ecco cosa gli arriva a casa

Il fratello di Pablo Escobar ha lanciato uno smartphone pieghevole, l'Escobar Fold 1, ad un prezzo di circa 349 Dollari. Nonostante le perplessità di molti, però, qualcuno ha deciso di ordinarlo e nella giornata di oggi ha ricevuto il pacco.

Un nostro lettore ci ha inviato in esclusiva il filmato unboxing che trovate in apertura, in cui viene mostrato il contenuto della confezione.

Sfortunatamente, non c'è traccia di Escobar Fold 1. Il nostro lettore infatti si è trovato di fronte ad un cartoncino su cui è stampata l'immagine di una ragazza, condita da un messaggio di congratulazioni per "aver ricevuto gratuitamente l'upgrade dell'ordine ad Escobar Fold 2", il secondo modello dello smartphone pieghevole che è stato annunciato qualche settimana fa e che dovrebbe sfoggiare un display Super AMOLED da 6 pollici, doppia fotocamera anteriore da 10+8 megapixel ed un triplo modulo posteriore da 12+12+6 megapixel, processore Snapdragon 855 e la GPU Adreno 640.

Sullo stesso foglio viene anche specificato che "le spedizioni partiranno a Marzo". Nel frattempo, però, per ammazzare il tempo e l'attesa, Escobar Inc. ha pensato di regalargli una copia dell'autobiografia di Don Roberto De Jesus Escobar Gaviria, il fratello del narcotrafficante più popolare al mondo, che di recente è stato protagonista anche della serie tv Narcos.