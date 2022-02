Il Governo italiano regolamenta le criptovalute: in vigore nuove norme antiriciclaggio

Mentre Bitcoin scende sotto i 38.000 Dollari di valore e il mercato delle criptovalute trattiene il fiato per via della crisi ucraina, un altro Paese ha iniziato a regolamentare più strettamente le monete digitali: questa volta, infatti, è il turno dell'Italia, che ha pubblicato un nuovo decreto anti-riciclaggio (o AML) il 14 febbraio scorso.

Il decreto è stato pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla Gazetta Ufficiale del 14 febbraio scorso, e introduce una serie di regole anti-riciclaggio per il mercato crypto, che però non riguardano direttamente gli utenti, ma perlopiù le organizzazioni e le agenzie che operano con le criptovalute, soprattutto nel campo del trading.

Le nuove regole sono in realtà state approvate lo scorso gennaio e allineano l'Italia alla politica AML dell'Unione Europea, imponendo a tutti i VASP, o Virtual Asset Service Provider, un sistema di registrazione e reporting delle proprie attività più stringente di quello utilizzato per gli operatori nella finanza tradizionale, vista la maggiore incidenza del riciclaggio di denaro nel mercato crypto.

L'adeguamento italiano arriva mentre l'UE inizia a discutere di regolamenti più severi per le criptovalute, soprattutto su proposta di Stati come la Svezia e, più di recente, anche l'Ungheria, che ha chiesto il ban per tutte le criptovalute dall'Eurozona, sia per i rischi connessi alla sicurezza di queste ultime che per il loro elevato impatto ecologico.

In generale, comunque, l'UE sta studiando anche un "passaporto" per gli operatori finanziari che operano nel campo delle criptovalute, che permetta loro di lavorare in ogni Stato dell'Unione senza doversi sottoporre a controlli e regimi fiscali e burocratici diversi. In realtà, sotto questo punto di vista la legislazione italiana sembra essere destinata all'obsolescenza sul nascere, poiché chiede una "stabile organizzazione" in Italia ad ogni VASP che intenda operare nel Paese, in pieno contrasto con l'indirizzo politico generale dell'UE.