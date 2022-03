Il Governo italiano spinge la produzione nazionale di chip: possibile accordo con Intel

Lo scorso anno, Intel ha investito 80 miliardi di Dollari nella produzione di chip nell'Unione Europea, valutando la possibilità di inaugurare nuove catene produttive anche in Italia. È notizia delle scorse ore che il Governo italiano ha risposto a Intel in maniera estremamente positiva, investendo 4 miliardi di Euro nel chipmaking nazionale.

La notizia arriva da Reuters, che riporta che il Governo italiano ha pianificato un investimento da 4 miliardi di Euro nella produzione nazionale di chip allo scopo di attirare nel Paese i principali produttori internazionali, tra i quali sembra spiccare il nome di Intel. Reuters spiega di aver ricevuto la notizia da una bozza di un decreto governativo, che potrebbe essere reso noto nelle prossime ore anche dagli organi stampa ufficiali del Governo.

In particolare, le trattative tra l'Italia e Intel vanno avanti ormai da tempo, con Roma che cerca di convincere la compagnia di Santa Clara ad investire nel Paese per la produzione di chip ad alto livello di innovazione. Con l'investimento da quattro miliardi di Euro, il Governo desidera offrire denaro pubblico a Intel per co-finanziare la costruzione di uno stabilimento produttivo di chip ad alta tecnologia nel Paese, di cui si era già parlato molto negli ultimi mesi e i cui costi complessivi dovrebbero essere pari a otto miliardi di Euro.

Al contempo, Roma sta dialogando con altri chipmaker, ovvero l'italo-francese STMicroelectronics, la taiwanese MEMC Electronic Materials e l'israeliana Tower Semiconductor. Tuttavia, Tower Semiconductor è stata acquistata da Intel lo scorso mese, il che rende l'azienda di Santa Clara il candidato ideale per un investimento in Italia, dal momento che proprio Tower Semiconductor ha di recente aperto un proprio centro produttivo ad Agrate Brianza.

Fonti governative hanno spiegato a Reuters che le trattative con Intel sono complesse, poiché l'azienda ha avanzato delle richieste importanti, mentre Roma deve consultarsi con l'UE per molti dei suoi investimenti, specie quelli effettuati all'interno del Chips Act della Commissione Europea, lanciato lo scorso mese e che garantisce 15 miliardi di Dollari in investimenti per fabbriche e stazioni produttive di chip nei Paesi europei.

A questo punto non resta che attendere che i tavoli tra il Governo e Intel si concludano per sapere se il prossimo stabilimento del Team Blu sarà davvero in Italia.