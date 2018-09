ItalianSubs chiuso, la FAPAV chiarisce le motivazioni in una nota

La presa di posizione di qualche mese fa da parte della FAPAV ha avuto delle ripercussioni molto importanti per il sito ItalianSubs, che come annunciato nel weekend dai gestori ha deciso di chiudere i battenti.

Qualche istante fa in redazione ci è arrivata una lettera firmata proprio dalla Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali, in cui i soci spiegano le motivazioni che hanno portato alla chiusura del sito e l'avvio dell'iter.

Nel comunicato si fa presente che "la traduzione in lingua italiana dei dialoghi di film e serie televisive, senza l’ottenimento di alcuna licenza, è un’attività illecita in quanto si tratta di un diritto esclusivo, oltre che del produttore delle opere, anche degli autori della sceneggiatura, in base alle norme vigenti a livello internazionale.

La notizia relativa al blocco della diffusione sul web non autorizzata di sottotitoli, tradotti dalla lingua originale, e messi a disposizione sul sito “Italiansubs”, nasce da una attività mirata che la FAPAV ha condotto negli ultimi mesi con gli amministratori del portale per chiarire le ragioni dei titolari dei diritti e per ottenere la cessazione dell’attività illecita in considerazione dell’ingente danno causato da tale pratica verso tutta la filiera dell’audiovisivo".

Legge alla mano, la traduzione non autorizzata e la messa a disposizione dei sottotitoli realizzati va ad incidere "negativamente sia sull’audience televisiva sia sul numero delle visioni dell’opera in streaming o download sulle piattaforme legali che ne detengono i diritti di sfruttamento. Spesso tali traduzioni, inoltre, riguardano opere non ancora distribuite sul nostro mercato".

La FAPV fa anche presente che "gli amministratori del sito e della community, come da loro stessi comunicato tramite la piattaforma e i social network, hanno convenuto pertanto di cessare l’attività di traduzione e messa online dei sottotitoli relativi tutte le opere di cui non detengono autorizzazione dai legittimi titolari".

Nella lettera l'associazione conclude con un messaggio per gli amministratori di ITASA, la cui condotta è stata apprezzata in quanto hanno "compreso le motivazioni della richiesta, spiegandole ai propri utenti La sottotitolazione non autorizzata delle opere, infatti, danneggia fortemente tutte quelle aziende che investono per produrre film e serie televisive e i cui ricavi, derivanti dallo sfruttamento economico dell’opera, sono determinanti per continuare a produrre contenuti di qualità sul mercato italiano ed internazionale".