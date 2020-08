ITER: il più grande esperimento di fusione nucleare del mondo

Quattordici anni dopo l'aver ricevuto il via libera ufficiale, gli scienziati hanno iniziato ad assemblare una macchina gigante nel sud della Francia progettata per dimostrare che la fusione nucleare, il processo che alimenta le stelle, può essere una fonte di energia sicura e praticabile sulla Terra.

Si chiama International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER), l'obiettivo dell'impianto sperimentale è dimostrare che la potenza della fusione possa essere generata in modo sostenibile e sicuro, su scala commerciale, con gli esperimenti preliminari che inizieranno nel dicembre 2025. La fusione alimenta il Sole e le altre stelle quando i nuclei atomici leggeri si fondono per formare quelli più pesanti, rilasciando enormi quantità di energia nel farlo.

"Con la fusione, il nucleare promette per il futuro", ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron in un messaggio trasmesso martedì a un evento per celebrare l'inizio ufficiale dell'assemblea. La tecnologia, infatti, promette "energia pulita, senza emissioni di carbonio, sicura e praticamente senza sprechi", ha aggiunto il presidente, che da tempo sostiene l'energia nucleare nella lotta globale contro i cambiamenti climatici.

Anche il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, ha espresso la sua gioia all'avvio del "più grande progetto scientifico internazionale nella storia umana", offrendo la speranza di una fonte di energia pulita e sicura già nel 2050. Il progetto ITER è stato lanciato nel 2006 da 35 paesi tra cui, Italia, Stati Uniti, Russia, Cina, Gran Bretagna, Svizzera, India, Giappone, Corea del Sud e altri 26 membri dell'Unione Europea.

L'International Thermonuclear Experimental Reactor è destinato a produrre circa 500 megawatt di energia termica, equivalenti a circa 200 megawatt di energia elettrica, sufficiente per alimentare circa 200.000 case. Il suo reattore a fusione nucleare "Tokamak" comprenderà circa un milione di componenti in tutto, come i suoi potenti magneti superconduttori alti come un edificio di quattro piani e del peso di 360 tonnellate ciascuno.

Una volta terminato, il reattore dovrebbe essere in grado di ricreare i processi di fusione che si verificano nel cuore delle stelle a una temperatura di circa 150 milioni di gradi Celsius, 10 volte più calda del Sole. L'ITER raggiungere la piena potenza entro il 2035, ma come progetto sperimentale non è progettato per produrre elettricità. Attualmente, il progetto è in ritardo di cinque anni e ha visto il suo budget iniziale triplicare fino a circa 20 miliardi di euro.