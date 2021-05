ItsArt, la Netflix italiana della cultura, debutta il 31 Maggio con 700 contenuti

Lo scorso anno il Ministro Franceschini aveva annunciato l'intenzione di creare una Netflix Italiana della Cultura. Ebbene, a poco più di sette mesi ItsArt, questo il nome della piattaforma, ha una data di lancio: il 31 Maggio.

L'annuncio è arrivato attraverso il sito web ufficiale dell'iniziativa, dove si legge che "ITsART è il nuovo sipario digitale per teatro, musica, cinema, danza e ogni forma d'arte, live e on-demand, con contenuti disponibili in Italia e all'estero: una piattaforma per celebrare e raccontare il patrimonio culturale italiano in tutte le sue forme e offrirlo al pubblico di tutto il mondo".

Al lancio, in programma tra poco più di 29 giorni, gli utenti potranno trovare oltre 700 contenuti, tra cui nuovi formati sviluppati e prodotti dalle principali istituzioni culturali italiane (come aree archeologiche, musei, fondazioni, accademie e teatri). Il catalogo sarà composto anche da film e documentari: il Ministero ha siglato un accordo con le principali case di produzioni cinematografiche.

Tra i primi eventi annunciati figurano i concerti del Maestro Riccardo Muti, le sue prove d’orchestra e presentazioni dell’opera al pianoforte, il concerto-spettacolo di Claudio Baglioni “In questa storia che è la mia” dal Teatro dell’Opera di Roma e “La forza del destino” di G. Verdi diretta dal Maestro Zubin Mehta al Maggio Musicale Fiorentino.