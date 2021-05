ITsART è ufficialmente qui: tutta la cultura italiana, sia gratis che a pagamento

ITsART è ufficialmente realtà a partire da oggi, a poco meno di un mese dal primo annuncio del lancio della piattaforma di streaming 100% Made in Italy. Al suo interno sono presenti moltissimi contenuti, sia gratis che a pagamento, tutti pensati per proporre la cultura italiana dentro e fuori i confini nazionali, via Internet.

Riprendendo le parole del Ministro della Cultura Dario Franceschini, “ITsART è la piattaforma digitale, voluta dal Ministero della Cultura e realizzata da Cassa Depositi e Prestiti, che dal 31 maggio proporrà lo spettacolo e la cultura italiana, live, registrata, gratis e a pagamento, in Italia e nel mondo. Un palcoscenico virtuale che si aggiunge a quello reale per moltiplicare il pubblico nella consapevolezza che la fruizione digitale non potrà mai sostituirsi a quella dal vivo”.

L’iniziativa propone sin dal suo debutto 700 contenuti visibili in alcuni casi senza pagare costi aggiuntivi (come nel caso del Museo Egizio di Torino o di Pompei), in altri Gratis con pubblicità e in altri ancora acquistando un biglietto per vedere in streaming un contenuto a noleggio, a titolo definitivo o magari degli eventi ad hoc, come il già annunciato spettacolo “In questa storia che è la mia" di Claudio Baglioni che verrà trasmesso in anteprima dal 2 giugno proprio su ITsART.

I menu poi si suddividono in Palco, Luoghi e Storie, per vedere rispettivamente contenuti dedicati alle arti performative, video riguardanti il paesaggio italiano e la storia delle principali città italiane e, infine, film, documentari e interviste nel mondo del cinema del Belpaese. In altre parole, ITsART è l’ennesima spinta digitale da parte del Governo italiano per diffondere la cultura integrando gli elementi “reali-analogici” a quelli virtuali.

