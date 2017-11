iTunes ed App Store vanno in ferie: niente aggiornamenti dal 23 al 27 Dicembre

Come di consueto, Apple ha ufficializzato le ferie per, la piattaforma attraverso cui gli sviluppatori possono inviare e gestire contenuti da pubblicare sued

Il gigante di Cupertino, ha inviato notifica agli sviluppatori che il servizio non accetterà nuovi contenuti ed aggiornamenti dal 23 al 27 Dicembre, in quanto in ferie per il periodo natalizio.

Eventuali nuove applicazioni o aggiornamenti, quindi, dovranno essere presentate e programmate in anticipo. Nessun cambiamento invece per gli utenti, che potranno accedere normalmente ai vari negozi.

La società ha inoltre informato nella giornata di ieri gli sviluppatori che nel rinnovato App Store di iOS 11 è possibile inserire testi promozionali di massimo 170 caratteri nel caso in cui avessero il bisogno di informare gli utenti sui prossimi eventi e funzionalità che saranno aggiunte.

Per quanto riguarda il periodo di ferie, invece, si tratta di una pratica comune per Apple, che ogni anno mette in pausa il team che si occupa dell'approvazione delle app e degli aggiornamenti. Le vacanze di Natale rappresentano uno dei periodi più trafficati su App Store, in quanto sempre più persone ricevono prodotti Apple in regalo e quindi si riversano sul negozio per scaricare applicazioni da provare sui devices.