iTunes, pronto l'addio anche su Windows 10: la una nuova app in arrivo anche su Xbox?

Sulla scia di quanto fatto su macOS, Apple potrebbe presto cancellare iTunes anche su Windows 10. Secondo quanto affermato da alcuni siti, infatti, il colosso di Cupertino starebbe lavorando ad una nuova app multimediale per il sistema operativo del colosso di Redmond.

L'indiscrezione fonda le sue radici in alcuni annunci di lavoro pubblicati da Apple, che è alla ricerca di un ingegnere informatico senior "per lavorare alla prossima generazione di app multimediali per Windows". Tutto lascia intendere che presto iTunes potrebbe essere pensionato anche su Ten, dove è sempre stato al centro di critiche per l'eccessiva lentezza e pesantezza.

Windows Latest sottolinea un altro aspetto importante: la descrizione dell'annuncio di lavoro afferma che "l'esperienza con UWP è un grande vantaggio". L'app in questione potrebbe quindi essere basata sull'Universal Windows Platform, il che significa che gli utenti potrebbero scaricarla anche dal Microsoft Store e quindi disponibile anche sui PC che si basano su Windows 10 S. Le app UWP però possono anche essere scaricate da Xbox One e probabilmente dall'Xbox Series X. E' quindi altamente probabile che il nuovo hub multimediale di Apple vedrà la luce anche sulle prossime console.

I primi rumor sul possibile addio di iTunes a Windows 10 sono emersi lo scorso anno, ma probabilmente i frutti saranno tangibili solo nel 2021.