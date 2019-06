iTunes ai titoli di coda: domani durante la WWDC l'addio allo storico software Apple?

Si aprirà ufficialmente domani, con il keynote in programma alla WWDC, la conferenza dedicata agli sviluppatori del mondo Apple, che a quanto pare potrebbe segnare un punto di svolta storico per il colosso di Cupertino. Secondo Bloomberg, infatti, Tim Cook e soci dovrebbero ufficialmente pensionare iTunes.

Le prime indiscrezioni sono erano emerse qualche mese fa, ed a quanto pare avrebbero delle fondamenta. Bloomberg infatti sostiene che Apple presenterà un trio di nuove applicazioni che sostituiranno lo storico software, spesso bistrattato e criticato dagli utenti a causa dell'eccessiva pesantezza.

Le app dovrebbero chiamarsi "Musica", "TV" e "Podcast", e dovrebbero consentire agli utenti di gestire in maniera separata i contenuti da caricare sugli smartphone e sui vari dispositivi. La mossa potrebbe segnare un cambiamento epocale nella strategia di Apple, in quanto iTunes è da sempre stata l'app principale dell'ecosistema.

Presentato nel 2001 da Steve Jobs, iTunes è passato dall'essere un software per gestire la riproduzione musicale ad un'applicazione che consente di caricare applicazioni e giochi su iPhone, iPad ed iPod.

Domani, dopo 18 anni di servizio, il colosso di Cupertino potrebbe concedergli la pensione, per la contentezza degli utenti che l'hanno spesso criticato in rete per l'eccessiva pesantezza anche sui computer più recedenti ed aggiornati.

Chiaramente seguiremo il keynote con news ed approfondimenti.