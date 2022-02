Altro che IVA o IMU! Gli antichi romani imposero una tassa sull'urina

Nerone era davvero così cattivo? Beh, quando si parla del figlio di Agrippina minore la prima cosa che ci bazzica per la mente è il famoso incendio di Roma, nel 64 d.C. La ricostruzione storica tende a identificare lo stesso imperatore come reo dell'accaduto, con l’intento di ricostruire la città a proprio piacimento.

Nerone, secondo le fonti, non voleva essere un princeps: amava l’arte, il teatro greco e i giochi ellenici; infatti, aveva intenzione di diventare un attore (classe mal vista dall’élite romana dell’epoca). Tuttavia, Nerone riuscirà a regnare 14 anni, insomma aveva tutto il tempo di sperperare il tesoro di Roma.

A pagarne le conseguenze sarà Tito Flavio Vespasiano, l’ultimo imperatore acclamato nel 69 d.C. (l’anno dei 4 imperatori) e il primo della dinastia flavia. Vespasiano fu già legato di Nerone, durante le spedizioni militari in Giudea, contro gli ebrei. Il pater patriae, per rimediare al disastro economico che stava vivendo Roma, sarà costretto a fare una spending review, con il conseguente svilimento dell’argento nelle monete e l’imposizione di tributi salatissimi a capo dei provinciali romani.

Tra le tasse più curiose, però, emerge la “vectigal urinae”, messa in vigore circa nel 70 d.C., ed è un vero e proprio canone sull’urina. Oggi fa ridere una cosa del genere, ma la sostanza, all’epoca, veniva applicata in molti ambiti, soprattutto igienici: l’ammoniaca, presente nel liquido, era utilizzata per pulire gli abiti, per la produzione di lana e per facilitare la concia dei tessuti. Inoltre, in altre fonti classiche, è riportato l’impiego della urina per lo sbiancamento dei denti. Oltre agli orinatoi, nell’antica Roma si usavano vasi di terracotta per i propri bisogni.

Curioso è anche il dialogo (riportato da Svetonio) tra Vespasiano e Tito, suo figlio e futuro imperatore, circa la tassa imposta: Tito rese noto al padre la natura ripugnante di quel canone e quest’ultimo, in tutta risposta, sollevò una moneta d’oro e gli chiese se fosse disgustato dal suo odore. Al responso negativo del figlio, Vespasiano risponderà:

“Atqui ex lotio est” – “Eppure viene dall’urina”.