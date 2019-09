NO IVA Mediaworld: super offerta sui TV Panasonic e Sony 4K OLED

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, è ufficialmente partito il weekend NO IVA di Mediaworld, e tra le numerose offerte proposte dalla catena di distribuzione ne spiccano due su alcuni modelli di televisori top di gamma, che possono essere portati a casa a prezzi molto convenienti.

Il primo è il Sony KD55AG8, l'OLED della società giapponese con diagonale da 55 pollici e pannello 4K con risoluzione di 3840x2160 pixel e frequenza di 100 Hz, che Mediaworld sconta fino alle 23:59 di domani, domenica 29 Settembre, al prezzo di 1474,59 euro. Il risparmio è quindi di 324,41 Euro rispetto ai 1799 Euro di listino, pari al 18,03% dell'IVA scorporata.

L'altro invece è il Panasonic TX-65FZ800E, un altro televisore con pannello OLED ma con diagonale da 65 pollici. Anch'esso è ultra HD 4K, ed offre una risoluzione di 3840x2160 pixel, ma include anche la tecnologia OLED Motion Drive ed il supporto Multi HDR a più formati (HDR, HDR10+, HDR10 ed Hybrid Log). A livello software sono anche presenti modalità dedicate a seconda dell'uso, per ottenere la massima resa visiva in qualsiasi condizione. Lo sconto applicato è sempre del 18,03%, ed in questo caso il prezzo passa da 1899 a 1556,55 Euro, per un risparmio di 342,45 Euro.