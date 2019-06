No IVA Mediaworld, ultime ore: le offerte di oggi 23 Giugno

Sono le ultime ore del weekend No IVA di Mediaworld, che scadrà alle 23:59 di oggi, domenica 23 Giugno e le offerte continuano a popolare il catalogo della catena di distribuzione. Tra i prodotti più interessanti figurano sicuramente i TV 4K ed i PC, di cui abbiamo brevemente parlato nella giornata di ieri.

Partendo proprio dai televisori 4K, la Sony KD65AG8 da 65 pollici può essere acquistata al prezzo speciale di 2868,03 Euro, rispetto ai 3499 Euro di listino. In sconto anche la LG OLED65C9PLA, a 2796,06 Euro, per un risparmio di 612,94 Euro rispetto al prezzo del produttore. E' anche disponibile l'LG OLED65B9PLA a 2704,09 Euro, mentre dal fronte Samsung citiamo la QE65Q90RATXZT da 65 pollici a 2294,26 Euro, 504,74 Euro in meno rispetto ai 2799 Euro di listino.

Dal fronte dei computer, il Surface Book 2 con processore Intel Core i7, SSD da 1 terabyte, 8 gigabyte di RAM e display da 13,5 pollici può essere portato a casa a 2269,67 Euro. In offerta troviamo anche il MacBook Pro da 13 pollici con processore Intel Core i5, SSD da 256 gigabyte, 8 gigabyte di RAM e display da 13 pollici, che può essere acquistato a 1547,54 Euro.

